Лямша Таист Арвович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Лямша Арво
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Верещагина Надежда Таистовна
Мать ребёнка: Лямша Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Таистовна
Мать ребёнка: Лямша Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997