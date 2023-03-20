Лямша Таист Арвович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямша Таист Арвович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Лямша Арво

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Верещагина Надежда Таистовна

Мать ребёнка: Лямша Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Таистовна

Мать ребёнка: Лямша Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямша Александра Александровна

Смерть
1997
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