Лямша (Огородникова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2017
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Верещагина Надежда Таистовна
Отец ребёнка: Лямша Таист Арвович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Таистовна
Отец ребёнка: Лямша Таист Арвович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямша Таист Арвович
Смерть
2017
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область