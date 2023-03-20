Лямша (Огородникова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямша (Огородникова) Александра Александровна

Лямша (Огородникова) Александра Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Огородников Александр Алексеевич

Мать: Огородникова Ефросинья Максимовна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Верещагина Надежда Таистовна

Отец ребёнка: Лямша Таист Арвович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Таистовна

Отец ребёнка: Лямша Таист Арвович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямша Таист Арвович

Смерть
2017
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close