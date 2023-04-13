Дрейер (Подсосова) Евпраксия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрейер (Подсосова) Евпраксия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1835

Дата смерти

17.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1835

Отец: Подсосов Алексей Петрович

Мать: Подсосова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
25.11.1853

Сын: Фон Дрейер Николай Константинович

Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фон Дрейер Владимир Константинович

Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дрейер Алексей Константинович

Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Фон Дрейер Александр Константинович

Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич

Рождение ребёнка
21.09.1874

Дочь: Вера Константиновна

Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич

Санкт-Петербург
Смерть
17.10.1891
Волково кладбище
Похороны
Неизвестно
Volk. prav./ Волковское православное кл.
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