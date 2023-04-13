Дрейер (Подсосова) Евпраксия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1835
Дата смерти17.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1835
Рождение ребёнка
25.11.1853
Сын: Фон Дрейер Николай Константинович
Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фон Дрейер Владимир Константинович
Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дрейер Алексей Константинович
Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Фон Дрейер Александр Константинович
Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич
Рождение ребёнка
21.09.1874
Дочь: Вера Константиновна
Отец ребёнка: Фон Дрейер Константин Евстафьевич
Санкт-Петербург
Смерть
17.10.1891
Волково кладбище
Похороны
Неизвестно
Volk. prav./ Волковское православное кл.