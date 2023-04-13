фон Дрейер Константин Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1814
Дата смерти01.05.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1853
Сын: Фон Дрейер Николай Константинович
Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фон Дрейер Владимир Константинович
Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дрейер Алексей Константинович
Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Фон Дрейер Александр Константинович
Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1874
Дочь: Вера Константиновна
Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна
Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
WStR.(коллежский советник)
Смерть
01.05.1884
Похороны
Неизвестно
Volk. luth./ Волковское лютеранское кл.