фон Дрейер Константин Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон Дрейер Константин Евстафьевич

фон Дрейер Константин Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1814

Дата смерти

01.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1853

Сын: Фон Дрейер Николай Константинович

Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фон Дрейер Владимир Константинович

Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дрейер Алексей Константинович

Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Фон Дрейер Александр Константинович

Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.09.1874

Дочь: Вера Константиновна

Мать ребёнка: Дрейер Евпраксия Алексеевна

Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
WStR.(коллежский советник)
Смерть
01.05.1884
Похороны
Неизвестно
Volk. luth./ Волковское лютеранское кл.
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