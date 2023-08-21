Шемель Иосиф Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемель Иосиф Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1963

Дочь: Мазуркевич Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Шемель Анеля Станиславовна

Рождение ребёнка
29.09.?

Дочь: Репина Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Шемель Анеля Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемель Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Шемель Анеля Станиславовна

Смерть
Неизвестно
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