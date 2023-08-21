Шемель Иосиф Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1963
Дочь: Мазуркевич Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Шемель Анеля Станиславовна
Рождение ребёнка
29.09.?
Дочь: Репина Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Шемель Анеля Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемель Анеля Станиславовна
Смерть
Неизвестно