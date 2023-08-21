Репина Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.?

Отец: Шемель Иосиф Иосифович

Мать: Шемель Анеля Станиславовна

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Бергер Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Репин Сергей

Рождение ребёнка
18.08.?

Сын: Репин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Репин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Марк Сергеевич

Отец ребёнка: Репин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Сергей

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