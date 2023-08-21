Репина Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.?
Отец: Шемель Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
17.04.?
Дочь: Бергер Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Репин Сергей
Рождение ребёнка
18.08.?
Отец ребёнка: Репин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Марк Сергеевич
Отец ребёнка: Репин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Репин Сергей