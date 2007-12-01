Шемель (Гуд) Анеля Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемель (Гуд) Анеля Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1934

Дата смерти

01.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1963

Дочь: Мазуркевич Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Шемель Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
29.09.?

Дочь: Репина Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Шемель Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемель Леонид Иосифович

Отец ребёнка: Шемель Иосиф Иосифович

Смерть
01.12.2007
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