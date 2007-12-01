Шемель (Гуд) Анеля Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1934
Дата смерти01.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1963
Дочь: Мазуркевич Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Шемель Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
29.09.?
Дочь: Репина Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Шемель Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шемель Иосиф Иосифович
Смерть
01.12.2007