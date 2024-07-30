Елкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Отец ребёнка: Елкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Сопляков (Елкин) Яков Иванович
Отец ребёнка: Елкин Иван Архипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: (Елкина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Елкин Иван Архипович
Смерть
Неизвестно