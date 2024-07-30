Елкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Елкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Архипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: (Елкина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Елкин Иван Архипович

Смерть
Неизвестно

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