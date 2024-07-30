Елкин Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Елкин Архип Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Мать ребёнка: Елкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Сопляков (Елкин) Яков Иванович
Мать ребёнка: Елкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: (Елкина) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Елкина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно