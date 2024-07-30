Елкин Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлкин Иван Архипович

Елкин Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1639 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Елкин Архип Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Елкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Елкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Мать ребёнка: Елкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: (Елкина) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Елкина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.