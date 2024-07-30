Сопляков (Елкин) Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1715 г.р.

Жена

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: Елкин Иван Архипович

Мать: Елкина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соплякова Авдотья Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: (Соплякова) Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Соплякова Авдотья Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Сопляков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Соплякова Авдотья Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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