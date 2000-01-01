Макарова Арина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Макаров Макар Андриянов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Макарова
Отец ребёнка: Макаров Макар Андриянов
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Смерть
Неизвестно