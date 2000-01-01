Макарова Арина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Арина Леонтьева

Макарова Арина Леонтьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1834

Сын: Макаров Фаддей Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макар Андриянов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Макарова

Отец ребёнка: Макаров Макар Андриянов

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Макар Андриянов

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close