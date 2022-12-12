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Макаров Фаддей Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Макаров Макар Андриянов

Мать: Макарова Арина Леонтьева

Бракосочетание
30.01.1852

Жена: Макарова Анисья Николаева

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1853

Сын: Макаров Василий Фаддевич

Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа Фаддеева

Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 161 РС помещичьих крестьян Спасского уезда 1858г.
Рождение ребёнка
06.08.1860

Сын: Макаров Максим Фаддеев

Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 126 МК Клинское 1860г
Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Макаров Григорий Фаддеевич

Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Смерть
Неизвестно
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