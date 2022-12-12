Макаров Фаддей Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1834
Отец: Макаров Макар Андриянов
Мать: Макарова Арина Леонтьева
Бракосочетание
30.01.1852
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа Фаддеева
Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 161 РС помещичьих крестьян Спасского уезда 1858г.
Рождение ребёнка
06.08.1860
Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 126 МК Клинское 1860г
Рождение ребёнка
26.09.1861
Сын: Макаров Григорий Фаддеевич
Мать ребёнка: Макарова Анисья Николаева
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Смерть
Неизвестно