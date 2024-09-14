Алфёров Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёров Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алфёров Симеон Марков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Алферов Иван Марков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алфёров Мирон Марков

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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