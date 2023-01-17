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Виногоров Тихон Афанасьевич

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Виногоров Афанасий Петрович

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1827

Сын: Виногоров Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: Виногорова Авдотья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1830

Сын: Виногоров Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Виногорова Авдотья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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