Виногоров Тихон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Виногоров Афанасий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Виногоров Тимофей Тихонович
Мать ребёнка: Виногорова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Виногоров Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Виногорова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно