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Виногорова Катарина Тихоновна
Виногорова Катарина Тихоновна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1832
Пол
Женский
Отец
Виногоров Тихон Афанасьевич
1793 г.р.
Мать
Виногорова Авдотья Ивановна
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Виногоров Тихон Афанасьевич
Мать:
Виногорова Авдотья Ивановна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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