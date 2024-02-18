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Корепанов Василий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Корепанов Сидор Симеонович

Мать: Корепанова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Корепанов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Корепанов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Корепанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Корепанова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Корепанова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Корепанов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Корепанов Арсентий Васильевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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