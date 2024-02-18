Корепанов Василий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1914
Сын: Корепанов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Корепанов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Корепанов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Корепанова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Корепанова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корепанов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Корепанов Арсентий Васильевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно