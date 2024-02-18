Корепанова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Корепанов Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Корепанов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Корепанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Корепанова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Корепанова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корепанов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Корепанов Арсентий Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович
Смерть
1976