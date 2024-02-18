Корепанова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Корепанов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Корепанов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Корепанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Корепанова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Корепанова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Корепанов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Корепанов Арсентий Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Сидорович

Смерть
1976

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