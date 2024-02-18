Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Корепанов Василий Сидорович

Мать: Корепанова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунцова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сунцова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сунцова Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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