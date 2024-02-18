Сунцова (Корепанова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунцова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сунцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сунцова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сунцова Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Сунцов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно