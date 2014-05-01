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Илюшкин Тимофей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1937

Дата смерти

01.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937

Отец: Илюшкин Михаил Иванович

Мать: Илюшкина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илюшкина Александра Никитична

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илюшкина Александра Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илюшкина Александра Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илюшкина Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшкина Александра Никитична

Смерть
01.05.2014
Похороны
Неизвестно
п. Пугачевский Оренбургский район
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