Илюшкин Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1937
Дата смерти01.05.2014
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2014
Похороны
Неизвестно
п. Пугачевский Оренбургский район