Илюшкина (Еюкина) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1931
Дата смерти23.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2010