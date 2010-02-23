Илюшкина (Еюкина) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюшкина (Еюкина) Александра Никитична

Илюшкина (Еюкина) Александра Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

23.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшкин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшкин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшкин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшкин Тимофей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшкин Тимофей Михайлович

Смерть
23.02.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close