Илюшкина (Богатова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богачев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1937
Сын: Илюшкин Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Илюшкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1997
Похороны
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области