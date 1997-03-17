Илюшкина (Богатова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшкина (Богатова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богачев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1937

Сын: Илюшкин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Илюшкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшкин Михаил Иванович

Смерть
17.03.1997
Похороны
Неизвестно
с. Гоголь-Бор Пензенской области
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