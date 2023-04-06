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Вашурин Андрей Федорович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Вашурин Федор Васильевич

Мать: Вашурина Прасковья Александровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вашурин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вашурин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шашкина Васса Вашурина

Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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