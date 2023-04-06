Вашурин Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шашкина Васса Вашурина
Мать ребёнка: Вашурина Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно