Вашурина Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашурина Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вашурин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вашурин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шашкина Васса Вашурина

Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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