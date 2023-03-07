Вашурина Прасковья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шашкина Васса Вашурина
Отец ребёнка: Вашурин Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно