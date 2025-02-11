Вашурина Прасковья Александровна
женский, родилась 1794, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Вашурин Федор Васильевич1805 г.р.
Дети
Вашурин Андрей Федорович1823 г.р.
(Вашурина) Анисья Федоровна1828 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Вашурина) Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Григорий Федорович
Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно