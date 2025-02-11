Вашурина Прасковья Александровна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Вашурина Прасковья Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1794, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Вашурин Федор Васильевич1805 г.р.
Дети
Вашурин Андрей Федорович1823 г.р.
(Вашурина) Анисья Федоровна1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашурин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Вашурин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Вашурина) Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вашурин Иван Федорович

Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вашурин Родион Федорович

Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Григорий Федорович

Отец ребёнка: Вашурин Федор Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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