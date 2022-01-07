Сметанкина Елизавета Михайловна
Место рожденияп.Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Дата рождения19.04.1947
Дата смертиВычислено 07.01.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1947
Отец: Сметанкин Михаил Иванович
Мать: не указана
п.Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
18.01.1978
Сын: Сметанкин Сергей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Смерть
Вычислено 07.01.2022
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область