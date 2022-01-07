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Сметанкина Елизавета Михайловна

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Место рождения

п.Малиновка,Колпашевский район, Томская область

Дата рождения

19.04.1947

Дата смерти

Вычислено 07.01.2022

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1947

Отец: Сметанкин Михаил Иванович

Мать: не указана

п.Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
18.01.1978

Сын: Сметанкин Сергей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Смерть
Вычислено 07.01.2022
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
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