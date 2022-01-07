Сметанкин Михаил Иванович
Место рожденияМалиновка,Колпашевский район, Томская область
Дата рожденияВычислено 07.06.1894
Дата смертиВычислено 16.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 07.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
19.04.1947
Дочь: Сметанкина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
п.Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Смерть
Вычислено 16.05.1967
Могильный Мыс, Томская область