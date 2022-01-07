Сметанкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанкин Михаил Иванович

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Место рождения

Малиновка,Колпашевский район, Томская область

Дата рождения

Вычислено 07.06.1894

Дата смерти

Вычислено 16.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 07.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
19.04.1947

Дочь: Сметанкина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

п.Малиновка,Колпашевский район, Томская область
Смерть
Вычислено 16.05.1967
Могильный Мыс, Томская область
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