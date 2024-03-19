Векшина Афимья Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Векшин Тарас
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Векшин Тарас
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Место жительства
С 1736
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Векшин Тарас
Смерть
Неизвестно