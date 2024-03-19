Векшина Афимья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векшина Афимья Даниловна

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Векшин Алексей Тарасович

Отец ребёнка: Векшин Тарас

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Векшин Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Векшин Тарас

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Место жительства
С 1736
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Векшин Тарас

Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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