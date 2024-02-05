Долгушина Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Долгушин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Долгушин Герасим
Рождение ребёнка
1736
Сын: Долгушин Осип Герасимович
Отец ребёнка: Долгушин Герасим
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Долгушин Пётр Герасимович
Отец ребёнка: Долгушин Герасим
Рождение ребёнка
1742
Сын: Долгушин Осип Герасимович
Отец ребёнка: Долгушин Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгушин Герасим
Смерть
Неизвестно