Долгушин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушин Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Долгушин Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Долгушин Осип Герасимович

Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Долгушин Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Долгушин Осип Герасимович

Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Авдотья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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