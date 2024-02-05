Долгушин Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Долгушин Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Долгушин Осип Герасимович
Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Долгушин Пётр Герасимович
Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Долгушин Осип Герасимович
Мать ребёнка: Долгушина Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно