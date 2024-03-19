Голицына (Трубецкая) Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти15.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
27.04.1855
Рождение ребёнка
18.05.1856
Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1857
Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1861
Дочь: Голицына Ольга Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич
Рождение ребёнка
27.?.1864
Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1869
Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1870
Дочь: Голицына Марианна Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич
Смерть
15.10.1918