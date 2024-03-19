Голицына (Трубецкая) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Трубецкая) Екатерина Никитична

Голицына (Трубецкая) Екатерина Никитична

avatar

Место рождения

Павловск, Царскосельский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

15.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
27.04.1855

Муж: Голицын Павел Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.05.1856

Сын: Голицын Павел Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.08.1857

Сын: Голицын Василий Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1861

Дочь: Голицына Ольга Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич

Рождение ребёнка
27.?.1864

Сын: Голицын Сергей Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1869

Сын: Голицын Пётр Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1870

Дочь: Голицына Марианна Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.10.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close