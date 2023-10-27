Голицына Марианна Павловна
женский, родилась 15.10.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 20.04.1875, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГолицын Павел Васильевич25.01.1822 г.р.
МатьГолицына (Трубецкая) Екатерина Никитична1831 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.04.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург