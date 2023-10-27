Голицына Марианна Павловна 15.10.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына Марианна Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.10.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 20.04.1875, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Голицын Павел Васильевич25.01.1822 г.р.
Мать
Голицына (Трубецкая) Екатерина Никитична1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1870

Отец: Голицын Павел Васильевич

Мать: Голицына (Трубецкая) Екатерина Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
20.04.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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