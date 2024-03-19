Костицын Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти27.05.1798 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Костицын Иван Осипович
Бракосочетание
Около 1755
Работа или профессия
С 1755
Диакон Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви.
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Костицына Анна Никитична
Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Костицына Марфа Никитична
Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Костицына Улита Никитична
Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна
Работа или профессия
До 1782
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выбыл в Спасоприлуцкий монастырь в монашество.
Смерть
27.05.1798 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Устюжского Троицкого Гледенского монастыря Игумен Никон.