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Костицын Никита Иванович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

27.05.1798 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Костицын Иван Осипович

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1755

Жена: Костицына Прасковья Васильевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1755
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Диакон Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Костицын Семен Никитич

Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Костицына Анна Никитична

Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Костицына Марфа Никитична

Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Костицына Улита Никитична

Мать ребёнка: Костицына Прасковья Васильевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1782
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выбыл в Спасоприлуцкий монастырь в монашество.
Смерть
27.05.1798 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Устюжского Троицкого Гледенского монастыря Игумен Никон.
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