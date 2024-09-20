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Трофим Андриянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Моисеева

Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.

Дочь: (Андрианова) Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Надежда Моисеева

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Андрианов Александр Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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