Трофим Андриянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Моисеева
Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.
Дочь: (Андрианова) Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Надежда Моисеева
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Андрианов Александр Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно