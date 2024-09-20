Надежда Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Андриянов
Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.
Дочь: (Андрианова) Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Андриянов
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно