Надежда Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Андриянов

Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.

Дочь: (Андрианова) Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Андриянов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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