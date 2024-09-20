(Андрианова) Марфа Трофимова
Место рождения
Дата рождения28.06.1877 ст.
Дата смерти18.07.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1877 ст.
Отец: Трофим Андриянов
Мать: Надежда Моисеева
Крещение
29.06.1877 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Роман Левонтьев и женка Екатерина Михайлова
Смерть
18.07.1877 ст.
от младенческой Деревни Нератовки у крестьянина Трофима Андреянова дочь младенец Марфа (2 недели)