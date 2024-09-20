(Андрианова) Марфа Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андрианова) Марфа Трофимова

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

28.06.1877 ст.

Дата смерти

18.07.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1877 ст.

Отец: Трофим Андриянов

Мать: Надежда Моисеева

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Крещение
29.06.1877 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Той же деревни крестьянин Роман Левонтьев и женка Екатерина Михайлова
Смерть
18.07.1877 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
от младенческой Деревни Нератовки у крестьянина Трофима Андреянова дочь младенец Марфа (2 недели)

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