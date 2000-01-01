Гордиков Юрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиков Юрий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1972

Сын: Гордиков Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Гордикова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Шамшина Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Гордикова Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордикова Татьяна Фёдоровна

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