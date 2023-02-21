Гордикова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордикова Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1972

Сын: Гордиков Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Гордиков Юрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Шамшина Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Гордиков Юрий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиков Юрий Афанасьевич

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