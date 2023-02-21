Гордикова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1972
Сын: Гордиков Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Гордиков Юрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Шамшина Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Гордиков Юрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно