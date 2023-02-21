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Шамшина Ольга Юрьевна
Шамшина Ольга Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1984
Пол
Женский
Отец
Гордиков Юрий Афанасьевич
Мать
Гордикова Татьяна Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец:
Гордиков Юрий Афанасьевич
Мать:
Гордикова Татьяна Фёдоровна
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