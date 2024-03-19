Горшенина (Шорохова) Елена Федорова
Место рождения
Дата рождения18.05.1836
Дата смерти07.07.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836
Отец: Шорохов-Горшков Федор Филипов
Мать: Шорохова Анна
Бракосочетание
25.01.1859
Муж: Горшенин Яков
Рождение ребёнка
11.08.1860
Дочь: Иевлева Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Горшенин Яков
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Исаева Васса Яковлева
Отец ребёнка: Горшенин Яков
Рождение ребёнка
18.10.1868
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Горшенин Яков
Смерть
07.07.1870
Причина смерти: Отъ удушья
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Горшенин Яков
Восприемник
20.07.1949
Воспреемник при рождении