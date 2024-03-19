Горшенина (Шорохова) Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Шорохова) Елена Федорова

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.05.1836

Дата смерти

07.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836

Отец: Шорохов-Горшков Федор Филипов

Мать: Шорохова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Горшенин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1860

Дочь: Иевлева Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Горшенин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Исаева Васса Яковлева

Отец ребёнка: Горшенин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1868

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Горшенин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.07.1870
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
Рождение ребёнка
1870

Сын: Горшенин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Горшенин Яков

Восприемник
20.07.1949
Воспреемник при рождении
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