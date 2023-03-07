Глызина (Банникова) Ирина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Сидорова
Отец ребёнка: Глызин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Катерина Сидорова
Отец ребёнка: Глызин Сидор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782