Глызина (Банникова) Ирина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глызина (Банникова) Ирина Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Сидорова

Отец ребёнка: Глызин Сидор Иванович

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Катерина Сидорова

Отец ребёнка: Глызин Сидор Иванович

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глызин Сидор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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