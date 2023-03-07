Глызин Сидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти02.07.1784 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Глызин Иван Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Сидорова
Мать ребёнка: Глызина Ирина Тихонова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Катерина Сидорова
Мать ребёнка: Глызина Ирина Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глызина Ирина Тихонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1784 ст.