Глызин Сидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глызин Сидор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

02.07.1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Глызин Иван Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Сидорова

Мать ребёнка: Глызина Ирина Тихонова

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Катерина Сидорова

Мать ребёнка: Глызина Ирина Тихонова

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глызина Ирина Тихонова

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.07.1784 ст.
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