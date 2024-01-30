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Рыжкин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Рыжкин Борис Иванович

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Астахова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рыжкин Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Рыжкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилейкина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ясенева Павлина Ивановна

Мать ребёнка: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1934
Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
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