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Рыжкин Прокофий Иванович

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Место рождения

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рыжкин Иван Сергеевич

Мать: Рыжкина Софья Дмитриевна

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рыжкин Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рыжкин Кузьма Прокофьевич

Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Рыжкин Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкина Прасковья Ильинична

Смерть
1943
Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
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