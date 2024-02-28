Рыжкин Прокофий Иванович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Рыжкин Иван Сергеевич
Мать: Рыжкина Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рыжкин Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рыжкин Кузьма Прокофьевич
Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
11.11.1922
Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Рыжкина Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943