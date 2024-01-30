Рыжкина (Таланова) Софья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Астахова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Рыжкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилейкина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясенева Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжкин Иван Сергеевич
Смерть
1914