Дмитриева Марья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Марья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитриев Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Прокопий

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дмитриев Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Прокопий

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Прокопий

Смерть
Неизвестно
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