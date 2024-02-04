Дмитриева Марья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитриев Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Прокопий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дмитриев Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Прокопий
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Прокопий
Смерть
Неизвестно