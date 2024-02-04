Дмитриев Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитриев Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Марья Ефимовна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дмитриев Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Марья Ефимовна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Марья Ефимовна

Смерть
До 1849
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