Дмитриев Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитриев Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: Дмитриева Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дмитриев Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Дмитриева Марья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Марья Ефимовна
Смерть
До 1849