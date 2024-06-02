Дмитриев Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти16.02.1896
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Дмитриев Прокопий
Мать: Дмитриева Марья Ефимовна
Бракосочетание
22.01.1864
Рождение ребёнка
16.11.1864
Сын: Дмитриев Матфей Дмитриевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Федорова) Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
29.05.1867
Сын: Дмитриев Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Федорова) Агафья Антоновна
Смерть
16.02.1896
от старости Приверженец раскола, не исповедан