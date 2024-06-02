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Дмитриев Дмитрий Прокопьевич

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

16.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Дмитриев Прокопий

Мать: Дмитриева Марья Ефимовна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
22.01.1864

Жена: Дмитриева (Федорова) Агафья Антоновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1864

Сын: Дмитриев Матфей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Федорова) Агафья Антоновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1867

Сын: Дмитриев Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Федорова) Агафья Антоновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
16.02.1896
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости Приверженец раскола, не исповедан

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