Янов Емельян Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Янов Осип
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Янова Варвара Емельянова
Рождение ребёнка
06.01.1834
Сын: Янов Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Янова Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Янова Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Янова Марфа Емельянова
Мать ребёнка: Янова Марфа Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янова Марфа Матвеевна
Смерть
Неизвестно