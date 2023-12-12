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Янов Емельян Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Янов Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Янова Варвара Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1834

Сын: Янов Иван Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Янова Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Янова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Янова Марфа Емельянова

Мать ребёнка: Янова Марфа Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янова Марфа Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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