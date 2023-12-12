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Янов Иван Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1834

Дата смерти

06.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1834

Отец: Янов Емельян Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Янов Павел Иванович

Мать ребёнка: Янова Степанида Стефановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Янов Харитон Иванов

Мать ребёнка: Янова Степанида Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янова Степанида Стефановна

Смерть
06.11.1914
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