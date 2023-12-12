Янов Иван Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1834
Дата смерти06.11.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1834
Отец: Янов Емельян Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Янов Павел Иванович
Мать ребёнка: Янова Степанида Стефановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Янов Харитон Иванов
Мать ребёнка: Янова Степанида Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1914