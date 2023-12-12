Янова Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янова Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Янова Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Янов Емельян Осипов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Янова Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Янов Емельян Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янов Емельян Осипов

Смерть
Неизвестно
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