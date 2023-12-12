Янова Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Янова Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Янов Емельян Осипов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Янова Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Янов Емельян Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янов Емельян Осипов
Смерть
Неизвестно